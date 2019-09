Il doit partir en Crète avec Thomas Cook : «c’est le flou»

Thomas Cook Grande Bretagne a fait faillite. Sa filiale belge va-t-elle tenir le coup? Ce lundi, les inquiétudes et les questions sont nombreuses pour tous ceux qui sont en vacances ou qui doivent partir avec le tour-opérateur. «Nous sommes effectivement dans le flou», explique Nico, un Montois qui doit partir ce mardi soir en Crète avec sa compagne et son bébé de 10 mois. Le couple a réservé son voyage en last minute il y a une dizaine de jours, avant que la nouvelle ne fasse la Une de l’actualité.

« Ce lundi matin, on a essayé de téléphoner à notre hôtel. Il nous a raccroché au nez car ils étaient complètement débordés à l’accueil, explique-t-il. Nous avons ensuite tenté d’appeler Neckermann. Nous sommes restés 40 minutes en ligne sans réponse… »