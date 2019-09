Foot: Thomas Duez et le RFB ont déjà fait peur à Bruges

Francs Borains – Bruges approche à grands pas. Boussu, Mons-Borinage et leur club Nº1 s’apprêtent à vivre un moment historique, exactement comme ils l’ont fait en novembre 2007, lors d’un seizième de finale que les Verts ont mené à deux reprises face au colosse brugeois. Voilà qui évoque forcément un tas de souvenirs à Thomas Duez, l’un des héros de l’époque, qui avait inscrit un but et même un deuxième… annulé par l’arbitre. L’ex-défenseur raconte, avec l’humilité qui le caractérise.

Ce jour-là, ce 24 novembre 2007, Thomas Duez est passé tout près de devenir le héros de tout un club, toute une région. Lui, défenseur, sobre, discret, s’est retrouvé sous le feu des projecteurs en inscrivant d’abord le second but du RFB, qui s’est mis à rêver d’un exploit sur la pelouse du FC Bruges, en seizième de finale de coupe de Belgique.