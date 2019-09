Saint-Ghislain: un nouveau conseiller MR va prêter serment

Ce lundi soir, un nouveau conseiller communal MR & Citoyens va prêter serment devant la nouvelle présidente (PS) de l’assemblée. Nicolas Schiettecatte a fait le cinquième score de sa liste au sortir des élections (84 voix de préférence).

« J’étais d’abord destiné à un autre poste. Mais au vu de la situation particulière avec Monsieur Laubin et ses contraintes professionnelles, cela me donnait une opportunité que j’ai acceptée. C’est la première fois que je fais de la politique, et ce n’est pas plus mal. Ça va me permettre d’avoir une vision nouvelle de la politique de la commune », explique le Tertrois de 42 ans.