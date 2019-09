Mons: une «Tattoo mobile» pour se faire tatouer partout!

Le Montois Gil Descamps ne manque pas d’idées. Après avoir lancé le premier salon de tatouage des Grands-Prés en 2018, il étend son projet. La «Tattoo mobile by Kraken», du nom de son salon de tatouage. Un ancien camion de maraîcher a été entièrement rénové et équipé comme un salon de tatouage classique. Une salle d’attente est même prévue. Il se déplacera dans les concentrations de moto, les événements privés et même à domicile!

À l’origine du projet de « Tattoo Mobile », Gil Descamps, patron du salon de tatouage des Grands Prés « Kraken ». « Il y a quelques personnes qui venaient se renseigner au salon mais qui ne voulaient pas se faire tatouer dans un centre commercial. Alors je me suis dit : pourquoi ne pas carrément aller chez eux ?