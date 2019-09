Grands-Prés à Mons: un barbier et un plus grand salon de tattoo

Dans le centre commercial des Grands-Prés, le salon de tatouage Kraken a ouvert ses portes en 2018. Il tourne à plein régime et va bientôt s’agrandir!

« On va déménager 25 mètres plus loin et ajouter un barber-shop en plus du salon de tatouage. Ce sera dans le style anglo-saxon. Le barber-shop s’appellera « L’Illusionniste ». Il y aura deux entrées : à gauche le salon de tattoo, qui sera un peu plus grand et haut que le salon actuel, et à droite le barbier.