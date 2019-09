Dour: 37 mois de prison pour le père toxico

C’est en vain que Dimitri, détenu, jeune père de famille de Dour, accro aux stups et multirécidiviste, a demandé «une petite chance» au tribunal. Ce vendredi, il a été condamné à 37 mois d’emprisonnement ferme et à 8.000 euros d’amende.

Il était en détention préventive pour trafic de cannabis et cocaïne, et rébellion envers les policiers qui étaient venus chez lui, enfin à la maison de sa compagne où il vivait, en visite domiciliaire sur consentement. C’est en vain que Me Jean-Benoît Ronveau a plaidé un (énième) sursis probatoire.