D3 am: l’USGTH ouvre son compteur et doit continuer à se battre

Tertre a décroché son premier point de la saison ce week-end, mais est toujours à la recherche de sa première victoire.

L’USGTH est balancée. Face au Léopold (1-1), elle est passée à quelques minutes d’une première victoire, qui lui aurait fait le plus grand bien, mais elle s’est aussi montrée généreuse, accrocheuse et le point lui permet de ne plus occuper la dernière place en solitaire. « Une première étape », souffle Xavier Ngungu.