Une avocate harcelée par un client à Mons: 20 mois de prison

L’avocate a vécu deux ans d’enfer à cause d’un client ! - B.L.

Vingt mois ferme, plus dix mois avec sursis probatoire, et 4.000 euros d’amende. Voilà comment le tribunal correctionnel de Mons vient de sanctionner Jean-Paul, 45 ans, qu’elle estime coupable de faits de harcèlement envers l’avocate qui avait défendu auparavant ses intérêts, et de menaces (de mort) envers son mari.