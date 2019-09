Mesvin: un malinois attaqué par un molosse en liberté (photos)

Philippe et son chien, Pack, revenaient d’une promenade quand un molosse noir de type american staff a surgi de nulle part, et a mordu le malinois au niveau de l’oreille droite. Pack a dû subir une opération d’urgence, ce jeudi, le jour même de l’attaque. L’évolution de son état ne permet pas encore de dire si on saura sauver son oreille. Le propriétaire de son agresseur s’est manifesté avec une enveloppe d’argent.

Ce jeudi, vers 16 heures, Philippe et son malinois, Pack, reprenaient la direction de la maison. Maître et chien revenaient d’une promenade dans les champs à Mesvin. Tous les deux étaient au niveau d’un petit talus, près du sentier des Boraines, chemin qui prolonge la voie Américaine, à Mesvin. D’un coup, Pack s’arrête, signe qu’il a senti la présence de quelqu’un ou d’un autre animal.