E n 1349, les Montois et les Sonégiens demandent la protection de leur Saint Patron contre la peste qui sévit en faisant une procession. Quelques siècles plus tard, en août 1919, c’est une double procession qui converge à Casteau pour réunir les châsses des époux Vincent (Soignies) et Waudru (Mons). Ce pèlerinage est un témoignage de reconnaissance des populations qui ont été épargnées par la guerre 14-18.

Ce dimanche, Les Sonégiens et les Montois (ils étaient plus de mille) ont voulu marquer l’événement d’il y a 100 ans. Ils ont marché côte à côte, accompagnés des saintes reliques pour célébrer ensemble, ce souvenir.