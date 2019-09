Mons: le commerçant avait sorti son canif vers les fêtards ivres

La bagarre était survenue le dimanche du Doudou, en mai 2018, dans une supérette de la place Marché-aux-Poissons. Lorsque l’on est agressé derrière son comptoir par des individus agressifs à cause de leur ivresse, a-t-on le droit, pour se défendre, de saisir un canif, quitte à blesser quelqu’un? Un intéressant débat s’est tenu ce vendredi au tribunal correctionnel de Mons, entre Thiébaud Ruth et Me Arnaud Lebas.

Le premier réclame un an avec sursis, le second, un acquittement pour cause de légitime défense. Au Doudou, on a le droit d’être pété et agressif, estime le représentant du parquet. Me Lebas compte bien lui resservir l’expression à l’occasion…