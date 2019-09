Quévy: 200 bénévoles pour les vendanges au Chant d’Eole (vidéo)

Près de 200 personnes ont participé ce dimanche aux vendanges du domaine du Chant d’Eole à Quévy-le-Grand. Un succès pour cette opération qui année après année s’amplifie et attire de plus en plus de personnes. C’est qu’il y règne une ambiance très détendue, zen et familiale. En deux temps, deux mouvements les places pour vendanger étaient réservées sur internet.

« On ne vendange pas qu’aujourd’hui », nous confie Hubert Ewbank, un des responsables du domaine. « Cela dure une petite semaine mais le dimanche est consacré aux bénévoles qui, pour beaucoup, viennent de notre région. Pour nous, ce sont des journées importantes car elles couronnent le travail de l’année.