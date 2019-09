Jean-Pierre Lepine (Quaregnon): «Je reste un homme de terrain»

Les députés du parlement wallon et de la fédération wallonie-bruxelles viennent de faire leur rentrée. Parmi eux, le socialiste Jean-Pierre Lepine. Le Quaregnonnais l’avait annoncé: s’il était élu le 26 mai, il choisirait Namur. Ses 8.605 voix de préférence lui permettent néanmoins de cumuler ses mandats au sein des entités fédérées et celui de bourgmestre de Quaregnon. S’il s’éloigne un peu de sa commune, non sans un petit pincement au coeur, le maïeur ira défendre les intérêts de Mons-Borinage aux niveaux régional et communautaire.

Jean-Pierre Lepine, comment s’organise désormais votre quotidien entre Quaregnon, Namur et Bruxelles ?