Rue de la Lisière à Mons: 74 riverains disent non au promoteur

Des habitants de la rue de la Lisière et du chemin à Baraques à Mons sont fermement opposés à un projet de lotissement porté par la SPRL Lisière Invest. Une réunion est prévue ce mardi à l’hôtel de ville.

La SPRL Lisière Invest voudrait construire une dizaine de maisons individuelles, plus un immeuble à appartements et des habitations collectives dans le prolongement de la rue de la Lisière. Selon les riverains, une centaine de personnes en plus vivraient dans ce nouveau lotissement.