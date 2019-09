Foot (D2): sommet inattendu entre Meux et le RFB ce samedi

Qui aurait pu imaginer que le RFC Meux accueillerait les Francs Borains en position de co-leader? Pour préfacer le choc de ce samedi (20h), nous avons posé six questions aux coaches: 1. RFB-Meux, c’était le dernier match 2018-19 avec un succès borain (5-3). Qu’est-ce qui a changé en cinq mois, avec Meux et sa défense à zéro but, et les «nouveaux» Francs Borains? 2. Les protagonistes sont-ils déjà à leur place en tête? Faut-il s’attendre au réveil d’autres équipes? 3. Le match est lancé avec un peu de provoc, en référence au message signé Marco Casto à l’attention des supporters louviérois: -«On va vous donner un coup de main!» Cela fait-il partie du jeu ou n’est-ce pas un peu malvenu? 4. Le match de l’année pour le RFB, c’est quatre jours plus tard avec la venue du FC Bruges en Coupe de Belgique. Ce rendez-vous peut-il influencer le choc de ce samedi? 5. Quelle image avez-vous l’un de l’autre? Quelles qualités de coach décelez-vous chez votre adversaire? 6.Un souvenir en commun que vous pourriez volontiers évoquer?

Casto : « Personne ne nous attendait ! »