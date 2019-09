Borinage: la police prend part au Tetris Challenge!

Ce défi consiste à déposer sur le sol l’ensemble du matériel embarqué dans le véhicule d’un service d’urgence et à le prendre en photo. Il se développe de plus en plus sur la toile, des États-Unis à Singapour en passant par la Belgique et la France.

Si vous vous êtes toujours demandé ce que renfermaient les véhicules de police, d’ambulance ou de pompiers, le Tetris Challenge devrait vous éclairer !