Hélicoptères dans le ciel de Mons-Borinage: c’était un exercice

De nombreux habitants de Mons-Borinage ont été interpellés de voir 4 ou 5 hélicoptères survoler la région ce jeudi soir. Ils ont été aperçus - et surtout entendus - du côté de Quaregnon, Frameries, Colfontaine et Baudour notamment. La Défense le confirme: c’était un exercice! Les forces militaires françaises et belges s’unissent pour un grand exercice appelé «Celtic Uprise». Il se déroule jusqu’au 27 septembre prochain.

Un nouveau partenariat stratégique unit la Belgique et la France. Pour l’occasion, un exercice militaire a été mis sur pied : le Celtic Uprise 2019. Dans les provinces de Hainaut, de Namur et du Luxembourg