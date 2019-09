Mons: une nouvelle section Vespa a vu le jour!

Depuis la rentrée, une nouvelle section a vu le jour en Promotion Sociale de Jemappes. Il s’agit d’une section concernant les métiers du fer et de l’automobile et plus particulièrement la mécanique et restauration. Depuis début de ce mois, une dizaine d’élèves se sont inscrits dans cette section mécanique moto et vespa.

Un nouvel enseignant a même été recruté, un véritable spécialiste en vespa puisqu’il est lui-même non seulement un fan de la « belle italienne » mais aussi le président du Vespa Club Mons-Borinage.