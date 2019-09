Dour: une balade dans l’histoire

Dans le cadre de la semaine de la mobilité le Centre culturel de Dour et la maison de jeunes de Dour vous proposent la 7ème édition de Génération Ravel le samedi 21 septembre.

Baladez-vous en vélo dans l’histoire avec un parcours, en boucle, convivial et familial parsemé d’étapes artistiques et gustatives le tout encadré par le partenaire dourois du cycle « Le Liégeois », qui vous donnera l’occasion également d’obtenir un petit check-up de votre vélo avant le départ. Animations musicales et concert.