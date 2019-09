P4: Laporta et l’Athletic Quaregnon, c’est déjà fini !

Relégué en P4, l’Athletic Quaregnon-Wasmuël avait choisi Dominique Laporta pour débuter sa reconstruction. L’aventure entre l’ancien T2 de l’USGTH et le club n’a duré que trois mois. Le tacticien et les dirigeants ont décidé cette semaine de se séparer d’un commun accord

La saison des Vert et Noir avaient pourtant bien débuté avec un parcours honorable en coupe du Hainaut. La situation s’est gâtée quand le championnat a commencé. « J’avais accepté de venir à l’Athletic dans le but de former un noyau et créer une nouvelle mentalité », observe Dominique Laporta. « Tout se passait bien avant que certains joueurs ne reviennent de vacances.