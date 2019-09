Procès Gadenne: 6 hommes et 6 femmes pour juger Duponcheel

Le procès de Nathan Duponcheel (20 ans) devant la cour d’assises du Hainaut a débuté, jeudi à Mons. Le Mouscronnois âgé de 20 ans est accusé d’avoir assassiné le bourgmestre de Mouscron, Alfred Gadenne, le 11 septembre 2017 à Luingne (Mouscron). Six hommes et six femmes formeront le jury qui sera chargé de juger, dès lundi, le jeune homme. Trois femmes ont été tirées au sort comme jurés suppléants.

Le procès est présidé par Jean-Francis Jonckheere et il est prévu pour une semaine. Nathan Duponcheel s’est présenté devant la cour. Le président lui a demandé son âge avant de lui demander quel âge il avait au moment du crime. «J’avais 18 ans depuis cinq mois», a-t-il répondu avant de s’asseoir dans le box des accusés.