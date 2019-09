Duathlon: la Montoise Kubica championne de Belgique en Dames 50

Ce week-end, la Montoise Natacha Kubica a participé aux championnats de Belgique de duathlon. Elle s’est imposée dans sa catégorie.

Les championnats devaient initialement se tenir à Torhout, mais faute de participants en nombre suffisant, les organisateurs flandriens avaient supprimé l’événement. Herentals, en province d’Anvers, a récupéré le rendez-vous en proposant une autre date et surtout, une version plus courte, le duathlon sprint, soit 5 km de course à pied, 20 à vélo et 2,5 à pied pour en finir.