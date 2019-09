Le triathlon en progrès à Mons-Bo avec Théate et Chevalier

Les lacs de l’Eau d’Heure accueillent ce dimanche un triathlon qui pourrait bien être labellisé Ironman l’an prochain. L’occasion est bonne pour rependre le pouls de cette discipline qui fait de plus en plus d’adeptes.

Promo, quart, distance olympique, transition, Ironman : voilà des termes issus du monde du triathlon et qui sont de plus en plus utilisés en Wallonie pour une discipline qui rassemble la natation, le vélo et la course à pied. « Il y a de plus en plus d’adeptes, mais il y a aussi une évolution par rapport à ce que l’on faisait à la fin des années 80.