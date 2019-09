Tennis : le Masters des jeunes incomplet

La déception a prévalu pour certains jeunes sportifs lors du Masters. Alors qu’ils se sont battus tout au long de la saison pour participer au tour final du Grade 3, celui-ci n’a finalement pas organisé pour les 9, 11 et 13 ans.

Le RTC Nimy est, cette année, le club qui accueille le Masters des Jeunes et des Adultes. On retiendra la place de Mister Critérium décrochée par le jeune Montois Ivano Toro, mais aussi le fait que le RAECT Mons va plus que vraisemblablement détrôner le Kalypso, qui a longtemps fait la course en tête au classement des clubs.