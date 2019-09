Accident de toboggan en Turquie: Aurélien risque la paralysie!

La vie d’Aurélien, 30 ans, a basculé ce vendredi 13. Alors qu’il est en vacances en Turquie, il veut s’essayer au toboggan. Suite à une mauvaise chute, sa tête heurte le fond du bassin. «Je me sentais totalement paralysé, je ne savais plus remonter», explique-t-il depuis son lit d’hôpital à Bodrum. Ses vertèbres ont été touchées.

Aurélien a pris des vacances seul, pour décompresser. Après cinq superbes journées de détente, le voyage vire au cauchemar : il se blesse gravement au niveau des vertèbres, à cause d’un accident de toboggan. « J’avais rencontré des gens sur place, et l’un d’entre eux est venu me chercher sur mon transat pour aller faire du toboggan.