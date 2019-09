Carlo Di Antonio revient aux manettes à Dour

Carlo Di Antonio redevient bourgmestre à Dour. En plus des compétences habituelles allouées à un bourgmestre, il reprendra également à sa charge l’Environnement, la Transition écologique ainsi que le pilotage des grands projets transversaux.

« C’est en décembre 2011 que j’ai été désigné Ministre et ai donc dû quitter mes fonctions à Dour. C’est donc un peu plus de huit années plus tard que je reviens comme bourgmestre à temps plein. Bien entendu, je souhaite remercier Vincent (Loiseau, ndlr) qui était donc le bourgmestre faisant fonction durant toute cette période.