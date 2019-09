Procès Buizingen: les larmes du conducteur

Moment très attendu ce mardi après-midi dans le procès Buizingen, après les plaidoiries des avocats d’Infrabel: la défense du conducteur de train, accusé d’avoir franchi un feu rouge juste avant la collision qui a coûté la vie à 19 personnes et fait des centaines de blessés.

Durant ce deuxième jour de plaidoiries, l’assemblée est un peu plus clairsemée que ce lundi. Pour les victimes de la catastrophe de Buizingen et leurs proches, les journées sont chargées, très difficiles à supporter. Beaucoup ont d’ailleurs décidé de rester à la maison pour éviter de ressasser le drame. Et c’est bien légitime.