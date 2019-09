Colfontaine: un vide-dressing pour les familles en difficulté

À Colfontaine, la petite Maison du Peuple vient de mettre en place un tout nouveau service: un vide-dressing pour enfants. En effet, les articles de puériculture, vêtements, jouets et langes représentent un certain coût pour les familles en difficulté. En plus des colis alimentaires, les parents peuvent désormais rhabiller leurs enfants de 0 à 10 ans pour quelques centimes symboliques.

Lors de notre visite, deux jeunes femmes faisaient leurs emplettes au vide-dressing pour enfants : « J’ai 5 enfants et je cherche des vêtements et chaussures surtout, explique Anaïs, 25 ans. Les enfants ne peuvent pas toujours remettre les habits de leurs frères et sœurs, ils ont des gabarits différents. Et puis ils abîment beaucoup.