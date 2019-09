Le Montois Alfredo Longo recevra le prix de la Pensée wallonne

Alfredo Longo, célèbre pour ces sculptures assemblées à partir de canettes a «fait connaître la Wallonie dans d’autre pays du monde», estime l’association Pensée wallonne, qui lui remettra le prix le 12 octobre à Mons. L’artiste prépare, en outre, des versions miniatures de ses œuvres.

On ne présente plus Alfredo Longo et sa signature artistique, un cœur forgé à partir de canettes, tel celui que les Montois peuvent admirer à Havré. Mais le sculpteur s’est exporté au-delà de nos frontières : des personnalités comme le chanteur Christophe Maé, ou dernièrement, les footballeurs Zinedane Zidane et Karim Benzema se sont affichés aux côtés de ses œuvres.