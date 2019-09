Le groupe Punch renonce à son installation sur Dour

Nouveau coup dur pour la commune de Dour. Début 2018, Zalando, géant allemand de l’e-commerce expliquait qu’il ne viendrait pas implanter son nouveau centre logistique dans le zoning dourois. Cette fois-ci, c’est la société Punch qui ne viendra pas, soulignent nos confrères de L’Echo. Cet investissement de 100 millions aurait pu représenter 500 emplois potentiels.

Punch est en fait un fournisseur mondial de boîtes de vitesses automatiques et de composants automobiles. Son implantation à Dour aurait pu être une bonne nouvelle pour toute notre région. On parlait en effet de 100 millions d’euros d’investissement et de 500 emplois potentiels.