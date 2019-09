La police locale s’entraînera au centre de tir à Dour dès janvier

Quatre zones de police locale, dont celles de Mons-Quévy et des Hauts-Pays, pourront bientôt s’exercer dans une salle neuve et spécialement conçue à leur intention, au centre sportif de tir dourois. Un outil qui offrira des avantages financiers et organisationnels. La fin des travaux est prévue en décembre, pour une mise en fonction en janvier.

Il y a un peu plus d’un an, en octobre 2018, le comité du centre sportif de tir dourois (CSTD) présentait avec fierté ses nouveaux locaux, rue de la Grande Veine à Elouges. Depuis, le site s’est encore agrandi, passant de 9 à 17 couloirs de tir de 25 m (voir ci-dessous). Le chantier en cours concerne spécifiquement les forces de police locale de notre région.