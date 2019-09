Micheline Masure: «Je veux connaître la vérité pour Steve»

Micheline et son mari Claude devant la photo de leur fils : « Il faut que justice soit rendue. » - D.R.

Enfin, on y est! Chez les familles des victimes de la catastrophe, on attendait le procès qui s’ouvre avec impatience. C’est le cas de Micheline Masure. La Brainoise veut connaître la vérité sur ce qui a provoqué l’accident dans lequel son fils unique Steve a péri. Pour lui, mais aussi pour son mari Claude décédé en décembre dernier et qui en avait fait le combat de sa vie.