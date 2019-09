Mons: le club 44 récolte 21.450 euros pour l’ASBL Les Gentianes

Année record pour le Club 44! Ce vendredi soir, plus de 740 personnes se sont réunies au Lotto Mons pour faire rimer business avec solidarité. 21.450 euros ont été récoltés pour l’ASBL Les Gentianes qui vient en aide aux enfants placés. Dans l’assemblée: entrepreneurs mais aussi personnalités politiques et culturelles.

Depuis 2015, l’ASBL Club 44, qui se réunit chaque mois, a déjà reversé plus de 100.000 euros au profit d’associations et clubs sportifs de la région. Et le compteur a encore grimpé après cette 4e soirée de gala !