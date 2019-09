Énorme panne de courant à Mons

Ce lundi matin, une grande partie du grand Mons s’est réveillée dans le noir.

Il n’y a plus d’électricité. Les écoles, dans le quartier de la gare notamment, sont dans le noir. Les feux de signalisation sur les routes, sur Mons et même Jemappes, ne fonctionnent pas. 16.500 foyers et entreprises sont touchés par cette panne. La ville de Mons a été touchée, et plus partiellement sa périphérie, dont Jemappes, Nimy, Cuesmes, Maisières et Ghlin.