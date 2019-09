Football: 1500 enfants présents au JDay des Francs Borains

Ce samedi, le club des Francs Borains a accueilli dans ses installations le «JDay», une journée sportive consacrée aux jeunes footballeurs U8 et U9 issus des ententes de la Wallonie picarde et de Mons et alentours. Cet événement, organisé par le comité provincial et l’ASBL Coupes de Hainaut, a rassemblé de nombreux jeunes sportifs. Au total, ce sont 160 équipes qui ont pratiqué, le temps d’une journée, leur sport sous toutes ses formes.

« Nous organisons cet événement chaque année, le deuxième samedi de septembre et c’est toujours une réussite », assure le manager régional Serge Rochart. « Le JDay réunit les équipes U8 et U9 de deux ententes. À savoir, les ententes de Mons et de Tournai et les ententes du Centre et de Charleroi. Cette année, cela se faisait donc dans l’entente de Mons.