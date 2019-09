Au terme d’une semaine épuisante, physiquement et moralement, Manu Disabato reprend du poil de la bête... Et reprend le chemin des parlements de la Région wallonne et de la fédération Wallonie-Bruxelles, puisque les militants Ecolo lui ont préféré Philippe Henry comme ministre (à 22 voix près!). Le Framerisois revient sur les priorités que défendront les Verts, membres de la majorité avec le PS et le MR. Il rassure aussi les opposants à Clarebout à Frameries: pas question de revenir sur sa parole!

