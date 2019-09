Tribunal de Mons: il veut effacer son casier pour garder son job

SDF, il a frappé sa compagne qui l’hébergeait, et dont il a un enfant qu’il n’a pas reconnu. - Prétexte Photonews

Farouk, jeune Marocain de 22 ans, n’en mène pas large devant le tribunal de Mons. Grâce à l’intervention de son avocate Me Laura Danneau, il tente d’effacer de son casier judiciaire deux peines successives dont il a écopé par défaut. La première est une peine de trois ans de prison avec sursis probatoire, que lui a valu un important trafic de drogues dures (héroïne et cocaïne). La seconde est une peine d’un an ferme pour coups à sa compagne.