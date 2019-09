Joëlle Delmée a péri: son conjoint a assisté au drame à Ghlin

Joëlle et sa fille Prescylla alors qu’elle était encore bébé. - COM

J’apprends tout par le journal: c’est le cri du cœur de Dominique Spitaels, au lendemain de l’audience du tribunal d’appels de police jugeant l’accident dramatique qui a ôté la vie à Joëlle Delmée, 44 ans, en 2013. «J’étais son compagnon depuis un an et demi. Nous étions juste cohabitants. Est-ce à cause de notre statut qui était officieux? Toujours est-il que j’ai été laissé à l’écart du procès depuis l’étape de la première instance!»