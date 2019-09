Mons: les cyclistes mettent en demeure la Ville et la Région

Chaussée de Maubeuge à Nouvelles. - COM

Le collectif des cyclistes montois gonflés à bloc multiplie les actions humoristiques pour faire réagir les autorités publiques et sensibiliser les citoyens. Cette fois, la Ville de Mons et la Région wallonne ont été «mises en demeure» d’entretenir la végétation qui empiète sur les pistes cyclables. Le collectif compte même «livrer» les déchets verts dans les bureaux administratifs… Ils réclament en échange des «bières et des limonades».