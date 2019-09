Vous aurez l’embarras du choix ce week-end. Il y a plein de choses à faire en famille ou entre amis!

1. Ducasse annuelle de Maisières

Marché fermier et artisanal, balade familiale à vélo, concours de pétanque, animations sous le chapiteau, châteaux gonflables, etc... Sur la place et les rues adjacentes de Maisières.