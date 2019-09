Foot (P2B): le Borino, Flénu-Jemappes, 28 ans plus tard!

Après le Clasico (entre Barcelone et le Real Madrid), le Superclasico (Boca Juniors contre River Plate) et l’Olympico (Marseille face à Lyon), place désormais au Borino, tout nouveau surnom donné au derby entre Jemappes et Flénu.

« Nous voulions marquer le coup pour le retour de cette affiche », commente Alex Bevilacqua, le président flénusien. « Ce match doit être un des seuls au monde qui oppose deux villages qui possèdent le même code postal. Nous avons choisi de le surnommer le Borino car les deux clubs ont un lien très fort avec le Borinage.