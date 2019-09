Déçu mais sans amertume, Manu Disabato ne sera pas ministre

Son heure semblait venue. Mais non. Manu Disabato ne sera pas ministre, pas cette fois-ci. Les militants Ecolo lui ont préféré Philippe Henry. A 22 voix près... «Je soutiendrai Philippe, qui a été choisi à ma place», dit-il avec un fair-play non feint.

►Il était près de 2h du matin ce vendredi quand Emmanuel (dit Manu) Disabato a su que le ministre Ecolo aux côtés de Céline Tellier à la Région wallonne, et le vice-premier ministre de cette coalition PS - MR - Ecolo, c’était l’autre, et pas lui. Philippe Henry est le nouveau ministre wallon du climat, de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie.