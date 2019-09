Walhain-USGTH: des boulons à resserrer du côté saint-ghislainois

En D3 amateurs, il n’y a déjà plus que deux formations avec le compteur toujours bloqué à zéro. Deux promus: le Kosova Schaerbeek et l’USGTH. Du côté de stade Saint-Lo, les trois premières journées ont déjà permis de tirer plusieurs enseignements qui ne vont pas manquer d’influencer le déplacement de dimanche à Walhain.

« Lors du derby face à Quévy-Mons, certains gars sont passés à côté de leur sujet, avec les conséquences que l’on sait, et en ont bien conscience », explique Jean-Christophe Dessilly, l’entraîneur de l’USGTH. « Je me dois donc de resserrer des boulons à gauche et à droite afin de ne plus revivre un tel scénario ».