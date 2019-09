Charleroi/Mons: 638 armes saisies, 205 personnes interpellées

Dans le cadre d’une opération coordonnée par le parquet fédéral, 280 perquisitions ont menées ces 10, 11 et 13 septembre dans toute la Belgique. Cette action est menée sous la direction de plusieurs juges d’instruction et les procureurs du Roi de Mons-Tournai, Charleroi, Liège, Nivelles, Namur, Halle-Vilvoorde, Bruxelles et Flandre Occidentale.

Les perquisitions ont été exécutées par 800 policiers issus des différentes polices judiciaires fédérales et de plusieurs zones de la police locale sous la coordination de la police judiciaire fédérale de Mons-Tournai.