Photos COM/ Arche de Noé

C’est ce jeudi qu’un chiot mâle d’environ 5-6 mois a été retrouvé maltraité, affamé et malade dans le zoning de Ghlin. Il a été récupéré par une employée qui sortait de son travail avec une collègue. Depuis, il a été pris en charge par l’Arche de Noé et a été rebaptisé Noé. Son état va nécessiter des semaines et des semaines de soins.