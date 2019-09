Daddy K, Mister Cover, Mademoiselle Luna… Pour son 5e anniversaire, le festival d’Obourg a prévu une programmation plus populaire et plus festive. Il se déroulera dans le parc communal ces 14 et 15 septembre.

Pour la 5e édition, les organisateurs ont voulu marquer le coup et programmer des noms connus. Le festival est programmé sur deux jours. Le samedi 14 septembre, ce sont les DJ Daddy K et Mademoiselle Luna qui clôtureront la soirée. Le dimanche 15 septembre, Mister Cover viendra mettre l’ambiance.