Hornu: le 1er Beer Vill’ach du Shopping Cora ouvre ses portes

Ces 13 et 14 septembre, se déroulera le premier « BEER Vill’ach ! » du Shopping cora Hornu. C’est un micro salon de brasseurs locaux et régionaux, avec la collaboration de la Brasserie du Borinage, du chef Olivier De Vriendt et de Holy-Wood, menuiserie solidaire montoise. Objectif: mettre en avant le savoir-faire des brasseurs et des forces vives de la région.

Au programme de ces 13 et 14 septembre : - 7 brasseurs qui feront découvrir leurs produits et leur savoir-faire - un cooking show le samedi avec le chef Olivier De Vriendt. Il présentera 3 propositions de plats en fonction des goûts et avec des produits issus du monde brassicole