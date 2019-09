Cuesmes: Franco, car-jacké en pleine livraison

Dans la nuit de mardi à mercredi, Franco Ippolito a été violemment jeté hors de sa camionnette, à Cuesmes, alors qu’il commençait son travail de livraison. Même si la voiture a été retrouvée, c’est un choc pour ce sexagénaire, qui a dû prendre quelques jours de repos.

La nuit, tandis que la population dort, Franco Ippolito livre des courriers médicaux aux hôpitaux et aux médecins. Mais ce mercredi à 0h15, sa tournée s’est achevée brutalement, rue de Ciply à Cuesmes. « Je me suis arrêté au nº12 rue de Ciply pour livrer mon courrier. Mais il n’y avait rien de suspect à cet endroit. Ensuite je me suis arrêté devant le nº32.