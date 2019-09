Procès Buizingen: «Les responsables ne sont pas dans le box»

Le procès Buizingen reprend lundi prochain avec les plaidoiries qui vont s’étaler sur une semaine. Les familles des victimes espèrent que les responsabilités de l’accident vont être établies. Mais pour elles, pas de doute, les vraies responsables de la catastrophe sont la SNCB et Infrabel.

Après la fixation de l’agenda début janvier et l’audition des experts un mois plus tard, le procès Buizingen entre dans sa phase principale avec les plaidoiries. Celles-ci doivent s’étaler du 16 au 20 septembre, au palais de justice de Bruxelles. Un moment attendu par de nombreuses familles de victimes, qui patientent depuis plus de neuf ans.