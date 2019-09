Mons: la grève a repris chez Proximus!

La grève a débuté mardi. Le travail avait finalement repris ce mercredi, mais une nouvelle grève spontanée a été entamée par les travailleurs ce jeudi. Sur Mons, le bâtiment central est presque vide. Les magasins de Hornu et de Mons Centre sont fermés. Celui des Grands-Prés a par contre observé un simple arrêt de travail.

Ce jeudi, la grève et les arrêts de travail menés viennent des travailleurs eux-mêmes et n’ont pas été demandés par les syndicats, même si les représentations syndicales soutiennent les employés et ouvriers.